Niente privati per la piscina Argelati | Restyling a carico del Comune investimento di 20 milioni di euro

La piscina Argelati di Milano, simbolo storico e punto di riferimento per la comunità, rinascirà grazie a un imponente investimento pubblico di 20 milioni di euro. Dopo mesi di incertezza e tentativi di coinvolgimento privato, il Comune si prende l’impegno di restituire vita a questo spazio, trasformandolo in un polo di benessere e socialità accessibile a tutti. Un importante passo avanti per lo sport e il tessuto urbano milanese, che promette di riportare l’argelato al centro della città.

Milano – Come non detto. La piscina Argelati non sarà ristrutturata da un privato ma dal Comune, proprietario dell’immobile, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dopo la chiusura della piscina a pochi passi da Naviglio Grande, alla fine dell’estate del 2022, l’assessora allo Sport Martina Riva ha provato a individuare una società privata in grado di realizzare un restyling dell’Argelati e garantire una gestione sociale dell’impianto. Ma la missione si è dimostrata impossibile. E così Riva, durante un incontro pubblico organizzato dalla Lista Sala lunedì sera a Palazzo Marino, ha annunciato la svolta: “Sull’Argelati, almeno ad oggi, non sono arrivati progetti ritenuti soddisfacenti, a livello sociale, dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niente privati per la piscina Argelati: “Restyling a carico del Comune, investimento di 20 milioni di euro”

