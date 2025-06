Niente più googleit | tutto passa su googlecom

Niente panico: Google sta cambiando, ma il vostro modo di cercare rimarrà intuitivo e familiare. La transizione verso google.com garantisce continuità, mantenendo risultati pertinenti alla vostra posizione e un’interfaccia invariata. Tuttavia, dietro questa evoluzione si cela una strategia più profonda di riorganizzazione globale. Fino a qualche anno fa, accedere a google.it o google.fr significava entrare in versioni localizzate del motore di ricerca...

Per la maggior parte degli utenti, la transizione sarà quasi impercettibile. I risultati resteranno comunque pertinenti alla vostra posizione geografica, l’interfaccia sarà familiare e le funzionalità intatte. Ma dietro questa mossa si nasconde una riorganizzazione profonda del modo in cui Google gestisce la sua presenza nel mondo. Fino a qualche anno fa, accedere a google.it o google.fr significava ottenere una versione “localizzata” del motore di ricerca, basata sul dominio specifico del Paese in cui ci si trovava. Un sistema, quello dei ccTLD (country code Top-Level Domains), che aveva senso in un’epoca in cui la tecnologia non era ancora in grado di determinare con precisione la posizione degli utenti. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it