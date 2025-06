Niente Napoli che beffa per Conte | ad un passo l’affare milionario

Il sogno di mercato del Napoli di Antonio Conte si sgretola, lasciando i tifosi increduli. Dopo aver annunciato l’arrivo di Kevin De Bruyne, il club si trova a dover riconsiderare le proprie strategie, forse puntando su altri obiettivi. La squadra partenopea, deciso a rinforzarsi, si prepara a una stagione ricca di sfide. Ma cosa riserverà il futuro? Restate con noi per scoprire tutte le novità e gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.

Sembra ormai svanire il sogno di mercato del Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo dovrà probabilmente virare su altri obiettivi. Il Napoli di Antonio Conte è letteralmente scatenato sul mercato e la formazione partenopea ha definito l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il belga arriva a parametro zero dal Manchester City e nella giornata di domani dovrebbe effettuare le visite mediche. Si tratta del secondo colpo per la formazione partenopea dopo il giovane Marianucci, ma Manna continua a lavorare sotto traccia e si vuole dare a Conte una formazione pronta il prima possibile. Mercato Napoli, l’affare sempre più lontano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Niente Napoli, che beffa per Conte: ad un passo l’affare milionario

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Addio Zambo Anguissa in LACRIME, ha detto sì ma non alla SSC Napoli di Conte I DETTAGLI

7 giorni fa Scudetto, oggi l'addio al Napoli È arrivato l'ok definitivo di Conte: "Dispiace ma di lui non so più di cosa farmene" Da noi lascerà il cuore, è costretto a lasciare subito la SSC Napoli

Lazio-Napoli, Conte: Altra beffa al 90', ma alla squadra non posso chiedere di più; Napoli, due difensori per la Champions: Conte beffa l’Inter | CM.IT; Inter scudetto beffa sul Napoli all'ultima giornata. Il 5 maggio al contrario di Simone Inzaghi e Antonio Conte: sorpasso in alta quota per i nerazzurri.

Nuova beffa firmata Conte: clausola aggirata e Juve fregata - Aggirata la clausola e il Napoli lo frega ai bianconeri e al Milan.

Napoli, salta tutto alla firma: Conte decisivo - Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, ma invece così non sarà.