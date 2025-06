Nicolò Parodi imprenditore si racconta sui social tra viaggi e business

Nicolò Parodi, giovane imprenditore digitale originario di Alessandria, ha scelto di condividere la sua avventura tra viaggi e business sui social. Dalla sua città natale al Canada e viceversa, la sua storia è un mix di passione per le culture e ambizione imprenditoriale. Con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione, Nicolò ci invita a scoprire come si possa mai smettere di sognare e di reinventarsi. La sua esperienza è un esempio di come il coraggio possa aprire nuove strade.

Nicolò Parodi, giovane imprenditore digitale, ha deciso di tornare in Italia lasciandosi alle spalle il sogno di vivere all'estero. Chilometri e chilometri: da Alessandria, sua città di nascita, al Canada. E viceversa. Andata e ritorno. Perché Nicolò Parodi, giovane imprenditore digitale, ha deciso di tornare in Italia lasciandosi alle spalle il sogno di vivere all'estero. "Da sempre amo viaggiare e conoscere culture in tutto il mondo, ho vissuto in Canada, luogo in cui mi sono diplomato per poi tornare in Italia e andare poi a vivere a Varsavia", racconta. Strizza l'occhio, da giovanissimo, al tech e sviluppo software: Nicolò Parodi racconta la sua storia ogni giorno sui suoi canali social.