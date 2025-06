Nicoletta Manni diventa Paquita | Passionale e sensibile come me

Nicoletta Manni, étoile della Scala, si trasforma conpassione e sensibilità nel ruolo di Paquita, offrendo una performance coinvolgente e autentica. La sua capacità di interpretare ogni personaggio con profondità la rende protagonista di questa nuova produzione fino al 26 giugno. Buongiorno Nicoletta, per la prima volta sarà Paquita. "Ho già danzato il Divertissement finale del balletto, questa volta ...

Milano – La nostra étoile è una ragazza gentile e sensibile, capace di calarsi in ogni ruolo con intelligenza e profondità. È Nicoletta Manni, protagonista alla Scala di “ Paquita ” balletto in due atti, musica di Deldevez e Minkus, coreografia di Pierre Lacotte. Nuova produzione scaligera da stasera fino al 26 giugno. Buongiorno Nicoletta, per la prima volta sarà Paquita. “Ho già danzato il Divertissement finale del balletto, questa volta debutto nel ruolo principale. L’interpretazione di Paquita è una delle più difficili che ho mai incontrato; nel primo atto ci sono tre variazioni, la seconda, addirittura, è composta da sette parti e non da quattro, come di consueto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nicoletta Manni diventa “Paquita”: “Passionale e sensibile, come me”

