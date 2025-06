Nicola Prudente dal nome d' arte Tinto all' amore per i genitori e l' esordio in tv | Il mio mito era Corrado Antonella Clerici? Le devo tanto

Nicola Prudente, conosciuto come Tinto, incarna il cuore pulsante di un amore autentico per i genitori e la passione per la televisione. Con un esordio in TV che ha lasciato il segno, il suo mito rimarrà sempre Corrado Antonella Clerici, a cui deve moltissimo. Con l’estate alle porte, Rai1 si prepara a svelare una nuova avventura: da lunedì 2 giugno 2025, prende il via "Camper in viaggio", un emozionante viaggio tra paesaggi e storie da scoprire.

Con l?arrivo dell?estate, Rai1 scalda i motori e parte all?avventura: da lunedì 2 giugno 2025, ha preso il via "Camper in viaggio", il nuovo appuntamento del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Prudente, dal nome d'arte "Tinto" all'amore per i genitori e l'esordio in tv: «Il mio mito era Corrado. Antonella Clerici? Le devo tanto»

Approfondimenti da altre fonti

Diano Marina, Eleonora Riso e Tinto ospiti d'eccezione di Aromatica 2025; Taranto Capitale della Pizza: Il 21 e 22 marzo torna Ego Pizza Festival; Roberta Morise, matrimonio ‘fiume’ con Enrico Bartolini: ruoli speciali per Alberto Matano e Tinto.

Tinto, nome d'arte di Nicola Prudente, è un conduttore radiofonico e televisivo di origine pugliese ed esperto di enogastronomia - Nel 2014 inizia, così, la conduzione di Un pesce di nome Tinto grazie alla quale ha raccontato i più bei mari e litorali d’Italia.

Chi è Nicola Prudente alias Tinto: 5 curiosità sul conduttore tv - Scopriamo cosa c’è da sapere sul conduttore radio e tv Tinto, alias Nicola Prudente: dalla carriera ...