Nico Gonzalez Juve si fa largo un’interesse per l’argentino! Il gradimento c’è ma manca ancora un’offerta ufficiale La notizia che spalanca il mercato in uscita!

Nico Gonzalez Juve si fa largo un'interesse per l'argentino! Il gradimento c'è ma manca ancora un'offerta ufficiale

Il mercato estivo della Juventus si infiamma con il possibile arrivo di Nico Gonzalez, talento argentino apprezzato dai bianconeri e ormai vicino a una svolta. L'interesse del Marsiglia cresce, ma senza un'offerta ufficiale, tutto resta in sospeso. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare le strategie di luglio, mentre il club si concentra anche sul futuro dei propri gioielli. La vera domanda è: quando arriverà la svolta definitiva?

Il calciomercato Juve si muove nonostante il Mondiale per Club sia imminente: l'obiettivo è mettere basi solide in vista di luglio. Come riportato da Giovanni Albanese, l'attenzione va posta sulle trattativa in uscita, specie su Nico Gonzalez: l'argentino interessa al Marsiglia, ma attualmente non ci sono trattative in corso. Nico Gonzalez non è più intoccabile alla Juventus: può lasciare Torino durante la finestra estiva del calciomercato.

Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

La Juventus potrebbe cedere anche Nico Gonzalez nella prossima sessione di mercato

Nico Gonzalez segna ancora: la #Juve deve andare in Champions. Le dichiarazioni dell'argentino a DAZN dopo la vittoria dei bianconeri

Nico Gonzalez Juve: non è utopia il suo addio in estate!; Nico Gonzalez espulso al 95’: niente Brasile, torna alla Juve. Argentina ok; Argentina, Nico Gonzalez fuori dai convocati: lo juventino infortunato resta a Torino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor sping

Il mercato della Juventus si muove in Serie, Tudor vorrebbe almeno un colpo per reparto e Comolli proverà ad accontentarlo