Nico Gonzalez Juve nuove voci sul possibile addio | l’argentino può diventare un’importante pedina di scambio per quel colpo! Tutti i dettagli

Nico Gonzalez, l’attaccante argentino della Juventus, è al centro di intense voci di mercato che potrebbero presto trasformarlo in una pedina strategica nel mondo degli scambi estivi. Con il possibile addio in vista e l’interesse di altri club, il suo destino si intreccia con operazioni di alto livello, come quella che vede Tudor spingere per portare Leonardo Balerdi a Torino. Ma quali scenari si delineano per Nico e il futuro della Vecchia Signora? Scopriamolo insieme.

Nico Gonzalez Juve, può diventare pedina di scambio! Ultime novità sul possibile addio dell’ex Fiorentina. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor spinge per avere in bianconero il capitano del Marsiglia di De Zerbi Leonardo Balerdi. Spuntano due possibili contropartite per i bianconeri: Samuel Mbangula, giovane di prospettiva che potrebbe fare al caso dell’OM, e Nico Gonzalez. Sarebbe infatti da tenere d’occhio anche la situazione dell’esterno argentino, anche lui in bilico, come possibile pedina di scambio. Il club bianconero fa sul serio per Balerdi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, nuove voci sul possibile addio: l’argentino può diventare un’importante pedina di scambio per quel colpo! Tutti i dettagli

