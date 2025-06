Newsom | a LA democrazia sotto attacco

La democrazia americana è in grave pericolo, avverte il governatore California Newsom, che denuncia un attacco frontale ai valori fondanti del paese. Mentre Trump si prepara a una presunta operazione militare a Los Angeles, il rischio di autoritarismo si fa strada attraverso divisioni e tensioni crescenti. È fondamentale rimanere vigili e uniti per difendere il nostro modello democratico, perché il futuro della libertà dipende dalla capacità di riconoscere e contrastare ogni minaccia.

7.48 La democrazia è "sotto attacco davanti ai nostri occhi", e Trump "sta devastando il progetto storico dei Padri fondatori":così il governatore dem della California, Newsom,citato dai media. Il presidente Usa "sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles", accusa Newsom."I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Trump e i suoi prosperano sulla divisione. Questo riguarda tutti.La California potrebbe essere la prima,ma chiaramente non finirà qui. Altri Stati saranno i prossimi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gavin Newsom accusa Trump: "Democrazia sotto attacco in California" - Gavin Newsom non ha esitato a denunciare Donald Trump, definendo la situazione come un attacco frontale alla democrazia americana.

A Los Angeles 150 fermi nelle rivolte dopo le espulsioni di clandestini, ormai estese a San Francisco. La polizia: «Siamo sotto attacco». Il governatore però ricorre contro l’uso della Guardia nazionale. Che The Donald rivendica: «Io arresterei anche lui». Partecipa alla discussione

Per il procuratore dispiegare la Guardia Nazionale vìola la sovranità statale. Il governatore Newsom nel mirino: lo zar dell’immigrazione suggerisce di arrestarlo, il presidente dice «io lo farei» Partecipa alla discussione

Governatore California, 'la democrazia è sotto attacco'; Coprifuoco a Los Angeles, arresti e tensione nel centro città: la sindaca Bass annuncia misure prolungate.

Gavin Newsom accusa Trump: "Democrazia sotto attacco in California" - Il governatore Newsom critica duramente Trump per le politiche migratorie e il coprifuoco a Los Angeles, avvertendo che la situazione si estenderà ad altri Stati.

Coprifuoco a Los Angeles, scattano arresti di massa. Trump: "L'anarchia non durerà". Newsom: "Democrazia sotto attacco" - La sindaca Karen Bass: "L'emergenza per fermare vandalismi e saccheggi".