Netflix sviluppa Tuesday Night Titans | una serie drammatica sul wrestling con un ex-sceneggiatore WWE

Netflix si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta nel mondo del wrestling con "Tuesday Night Titans". La nuova serie drammatica, creata da un ex sceneggiatore WWE e diretta da Jon M. Chu, promette di svelare i segreti e le emozioni dietro le quinte di questo affascinante spettacolo. Un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare il modo in cui il pubblico percepisce il wrestling, lasciandoci con la curiosità di scoprire cosa succederà...

Netflix si prepara a tornare nel mondo del wrestling, ma questa volta con una produzione completamente inedita. Il colosso dello streaming sta sviluppando Tuesday Night Titans, una serie drammatica che promette di sollevare il velo sul mondo dietro le quinte del wrestling. Jon M. Chu e Michael Notarile alla regia del progetto. La serie è in fase di sviluppo sotto la supervisione di Jon M. Chu, regista di successi come Crazy Rich Asians e Wicked, affiancato da Michael Notarile, ex-sceneggiatore della WWE. Il titolo rende omaggio al celebre talk show degli anni ’80 della WWF condotto da Vince McMahon. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Netflix sviluppa “Tuesday Night Titans”: una serie drammatica sul wrestling con un ex-sceneggiatore WWE

