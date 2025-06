Nessuno vince la guerra dei dazi parla Geraci

Nessuno può davvero uscire vincitore dalla guerra dei dazi, ma il percorso verso la pace tra Usa e Cina rimane arduo. Con la sua esperienza, l’economista Michele Geraci analizza gli ultimi sviluppi e rivela come abbia già convinto Trump a rimuovere alcuni dazi, segnando un passo importante in questa intricata partita commerciale. Professor Geraci, a […]

“Nessuno può vincere la guerra dei dazi ma la via della pace tra Usa e Cina è ancora lunga”. A L’identità, l’economista Michele Geraci analizza gli ultimi sviluppi sulla guerra commerciale tra Washington e Pechino e ricorda: “Ho già convinto Trump, da sottosegretario, a toglierci i dazi: ecco cosa gli ho detto”. Professor Geraci, a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Nessuno vince la guerra dei dazi”, parla Geraci

In questa notizia si parla di: guerra - dazi - geraci - nessuno

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

Se ne parla anche su altri siti

PiazzaPulita, Forchielli contro Geraci: Ti salterei addosso; Botta e risposta tra Geraci e Forchielli: Copiamo la Cina, Ti salterei addosso; Geraci: con gli Usa parliamo per evitare che nuovi dazi colpiscano l'Italia.

La guerra (stupida) dei dazi, come reagire - I dazi non sono una buona idea perché aprirebbero una guerra commerciale fatta di interventi su singoli settori o addirittura su singoli beni ...

Dazi e guerra. La debolezza degli accordi tra le nazioni favorisce il ‘divide et impera’ - La nostra epoca è caratterizzata da due gravi fenomeni, entrambi concorrenti, che rendono imprevedibile il nostro futuro.