Nessuno ha chiamato il 118 | così Ana Sergia è morta a 46 anni dopo l' operazione nella clinica fantasma

Un'inquietante vicenda si dipana tra dubbi e ombre oscure nella tranquilla Roma di Primavalle. Ana Sergia, a soli 46 anni, ha perso la vita dopo un'operazione presso una clinica sconosciuta, senza che nessuno abbia chiamato il 118. Un episodio che solleva domande su sicurezza e responsabilità nel mondo sanitario, lasciando un alone di mistero e dolore. È fondamentale fare luce su questa tragica storia.

Non appena ha varcato la soglia dell' appartamento di via Francesco Roncati, nel quartiere Primavalle a Roma, il compagno di Ana Sergia Alcivar Chenche si è preoccupato. «Ma dove siamo finiti, dove stiamo andando? Non è che ci sono rischi? Ma una dottoressa mi ha rassicurato, mi ha detto 'ma si figuri sono cose semplicissime'». L'uomo ha raccontato l' inferno vissuto ieri alle sue avvocate.