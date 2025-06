Nessun rispetto per i divieti | oltre 200 sanzioni a Muggia multe per quasi 20 mila euro

Nessun rispetto per i divieti: oltre 200 sanzioni a Muggia, per quasi 20 mila euro di multe. Se tutti pagassero entro cinque giorni, il Comune potrebbe incassare più di 18 mila euro, mentre approfittando della riduzione si arriverebbe a circa 13 mila. Sono tante le persone che, purtroppo, sottovalutano l'importanza di rispettare le regole, mettendo a rischio non solo se stesse ma anche la sicurezza di tutti.

Se tutti i 209 automobilisti dovessero pagare la sanzione dopo cinque giorni il Comune di Muggia potrebbe incassare oltre 18 mila euro, mentre se dovessero usufruire della possibilità di riduzione della multa la cifra finale andrebbe ad essere di poco meno di 13 mila euro. Sono tante le persone.

