Nessun migrante italiano andrà a Guantanamo | il governo li rimpatrierà Cos’ha deciso davvero la Sicurezza nazionale Usa

Contrariamente a quanto si vocifera, nessun migrante italiano sarà trasferito a Guantanamo: questa è la decisione ufficiale del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. In un contesto di tensioni crescenti e di politiche migratorie sempre più restrittive, il governo americano ha scelto di rimpatriare gli italiani irregolari, rafforzando così le misure di sicurezza senza compromettere i diritti umani. Un passo che mostra come, anche in tempi di crisi, sia possibile una gestione equilibrata e responsabile.

Gli italiani irregolari negli Usa non andranno a Guantanamo: qual è la (vera) decisione del Dipartimento Usa per la sicurezza nazionale. La stretta di Donald Trump si fa sempre più dura nei confronti dei migranti, mentre nelle piazze di decine di città stanno continuando le manifestazioni violente. Il numero delle persone arrestate è salito a 350 in cinque giorni, le proteste sono spesso pacifiche ma poi si trasformano in disordini. (Ansa Foto) – notizie.com Il motivo sono le retate anti-immigrazione della Casa Bianca che, secondo la Human Rights Watch stanno colpendo molte persone che lavorano e le cui espulsioni sono addirittura state archiviate dai Tribunali. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Nessun migrante italiano andrà a Guantanamo: il governo li rimpatrierà. Cos’ha deciso (davvero) la Sicurezza nazionale Usa

Ne parlano su altre fonti

Tajani sugli italiani a Guantanamo: Nessun pericolo, domani parlerò con Rubio; Due gli italiani irregolari nelle liste di Trump: uno già espulso e l’altro in espulsione verso Roma; Usa, tra gli immigrati da trasferire a Guantanamo anche due italiani (che saranno rimpatriati): così Trump imbarazza il nostro governo.

Tajani sugli italiani a Guantanamo: "Nessun pericolo, domani parlerò con Rubio" - Le parole del titolare della Farnesina sui migranti italiani irregolari negli Usa che rischiano la detenzione del famigerato carcere ...