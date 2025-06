Nella cava del Cornizzolo nascerà un maxi parco solare

Nella suggestiva cornice del Monte Cornizzolo, un'ex cava si trasforma in un esempio di innovazione e rispetto per l'ambiente. Il maxi parco solare che nascerà sull’area dell'Alpetto rappresenta una svolta green, unendo sostenibilità e sviluppo locale. Martedì 10 giugno, tra Comune, Holcim Italia e Silea, è stata siglata la convenzione che darà il via a questa entusiasmante iniziativa, dimostrando come il passato possa rinascere in chiave ecologica e futura.

L'ex area estrattiva dell'Alpetto, situata sul versante lecchese del Monte Cornizzolo, si prepara a una seconda vita all'insegna della sostenibilità . Martedì 10 giugno è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Cesana Brianza, Holcim Italia e Silea per la realizzazione di un imponente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Nella cava del Cornizzolo nascerà un maxi parco solare

Se ne parla anche su altri siti

Nella cava del Cornizzolo nascerà un maxi parco solare.