Nel parco giochi vicino a Monza arrivano due giostre mai viste prima in Italia

Nel parco giochi vicino a Monza arrivano due innovazioni che faranno battere il cuore di grandi e piccini: Deltaplanet e Blade Storm, le nuove avventure adrenaliniche mai viste in Italia. Situato a Leolandia, a meno di mezz'ora da Monza, questo parco a tema dedicato alle famiglie si prepara a sorprenderti ancora di più in occasione della fine delle scuole. Non perdere l'opportunità di vivere emozioni uniche e rendere indimenticabile questa stagione!

