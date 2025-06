Nel Parco della Cittadella Un’arena per spettacoli Laboratori di creatività e un park da 400 posti

Nel cuore di Viareggio, il Parco della Cittadella si trasforma in un suggestivo polo culturale e ricreativo, con un’arena per spettacoli, laboratori di creatività e un ampio park da 400 posti. Un luogo che farà vivere tutto l’anno lo spirito leggero dei coriandoli, tra arte e artigianato. Grazie al masterplan dell’architetto Paolo Riani, il parco promette di diventare il nuovo cuore vibrante della cultura viareggina.

Il Carnevale può cominciare davvero ad immaginare il suo parco. Dove far vivere lo spirito leggero dei coriandoli, tra arte e artigianalità, tutto l’anno. E dunque a dare concretezza al masterplan già realizzato per la Fondazione dall’architetto e urbanista Paolo Riani in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune, che racconta in un plastico le ambizioni di quello che si candida a diventare come un nuovo spazio della cultura viareggina. Si è infatti conclusa la procedura di esproprio dei terreni a ridosso della Cittadella, con l’acquisizione da parte del Comune dei 25mila metri quadrati, dove sorgerà il grande parco dei coriandoli, per un’indennità complessiva di 287mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it