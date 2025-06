Nel cantiere più esteso d’Europa ora prende forma la ‘Media terrae’

Fabriano ha accolto il senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma, in occasione della presentazione del suo ultimo libro "Media Terrae" e della sua visione per un nuovo modello di sviluppo dell' Appennino centrale. L'incontro, promosso dal circolo cittadino di Fratelli d'Italia e dalla consigliera regionale Mirella Battistoni, si è tenuto nella Sala Ubaldi. "A quasi nove anni dal terremoto del 24 agosto 2016, l'incarico al Commissario Castelli ha rappresentato una svolta decisiva. Dopo anni segnati da ritardi e incertezze, la ricostruzione ha finalmente intrapreso un percorso concreto", ha detto Battistoni.

