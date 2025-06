Nel 2024 ci sono stati 61 conflitti interstatali | mai così tanti dalla Seconda guerra mondiale

Nel 2024, i conflitti internazionali hanno raggiunto livelli senza precedenti, con 61 scontri interstatali, il dato più alto dalla Seconda guerra mondiale. Da Gaza a Kyiv, la guerra non si ferma, lasciando dietro di sé devastazione e sofferenza. Uno studio svedese pubblicato sul Journal of Peace Research evidenzia come questa escalation sia sintomo di un mondo sempre più instabile e fragile, rendendo urgente una riflessione sulla via della pace.

Dal punto di vista dei conflitti, il 2024 è stato un anno pessimo. Sostanzialmente nessuna novità sulla guerra in Ucraina, che è andata avanti come nel 2023 tra controffensive di Kyiv e risposte di Mosca. Idem per quanto riguarda Gaza, teatro di un massacro di civili da parte di Israele. Ma non è certo finita qui. Come evidenzia uno studio condotto da un team di ricercatori svedesi e pubblicato sul Journal of Peace Research, nel 2024 si sono verificati 61 conflitti interstatali nel mondo, tra cui 11 guerre su vasta scala in cui almeno mille persone sono morte a causa dei combattimenti: +2 rispetto al 2023 e mai così tante dal 2016. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nel 2024 ci sono stati 61 conflitti interstatali: mai così tanti dalla Seconda guerra mondiale

