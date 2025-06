Nei ' droga shop' veniva venduto anche il crack 37enne intercettato e arrestato dai Carabinieri sulla E45

Una recente operazione dei Carabinieri nella zona nord di Salerno ha portato all’arresto di un 37enne camionista avellinese sulla E45, coinvolto in affari illeciti. La scoperta di droga, tra cui crack venduto nei drug shop, evidenzia la pervasività del fenomeno e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastarlo. Questa vicenda sottolinea l’importanza di vigilare e lavorare insieme per garantire la sicurezza delle nostre comunità.

Operazione anti-droga dei Carabinieri nella zona nord di Salerno, un uomo è stato arrestato nel Cesenate lungo la superstrada E45. E' stato rintracciato ed arrestato in una area di sosta del tratto cesenate della E45 un 37enne camionista avellinese che deve rispondere dei reati di associazione a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nei 'droga shop' veniva venduto anche il crack, 37enne intercettato e arrestato dai Carabinieri sulla E45

In questa notizia si parla di: arrestato - droga - 37enne - carabinieri

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata - Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

Se ne parla anche su altri siti

Nei 'droga shop' veniva venduto anche il crack, 37enne intercettato e arrestato dai Carabinieri sulla E45; Arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Cagliari un monserratino di 37enne, operaio, trovato in possesso di oltre due chili di Marijuana , 77 grammi di Hashish e oltre 4 mila euro in contanti. –; Sicurezza: arresti per droga e violazione di divieto di avvicinamento nei controlli dei Carabinieri.

Oltre un chilo di droga in casa. Arrestato un 39enne del posto - Un 39enne di San Candido è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.