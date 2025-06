Necessario un tavolo regionale per dire basta al lavoro lavoro povero | l' appello della UilTucs a Firenze

Un appello forte e deciso scuote Firenze: è tempo di dire basta al lavoro povero e allo sfruttamento. Con l’assemblea nazionale “Libertà povera, povera libertà”, la UilTucs ha raccolto 1.200 delegati per avviare un cambiamento concreto. È necessario un tavolo regionale che affronti questa emergenza, garantendo dignità e giustizia per tutti i lavoratori toscani. La sfida ora è agire, perché il lavoro dignitoso non può più aspettare.

Fermare il lavoro povero e lo sfruttamento. È questo l'obiettivo della UilTucs ed è anche il tema dell'assemblea nazionale dal titolo "Libertà povera, povera libertà" che ha riunito 1.200 delegati e si è tenuta al Palazzo dei Congressi a Firenze. "In Toscana abbiamo dei picchi di lavoro povero.

