Nazionale senza guida Zazzaroni ha ragione | mancano le idee non gli allenatori

In un contesto in cui le idee sembrano scarseggiare e le responsabilità si dispersano tra mille voci, Ivan Zazzaroni ha colto nel segno: l’Italia non manca di allenatori, ma di guida forte e visionaria. La nazionale, simbolo di unità e passione, rischia di diventare un campo minato se i leader non trovano il coraggio di farsi avanti. È ora di riprendere in mano le redini e rilanciare il nostro calcio, perché il tricolore merita di risplendere davvero.

Lo ha scritto Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport e, per quanto ci si sforzi, è difficile dargli torto. L’Italia è un Paese in cui si discute animatamente di formazioni, pressing alto e tridente leggero al bar sotto casa, ma poi, quando il tricolore deve tornare a contare qualcosa a livello internazionale, nessuno vuole metterci la faccia davvero. Ranieri ha detto no. E ha fatto bene. La Nazionale è diventata un campo minato, più che un sogno. Un ruolo da traghettatore su un Titanic in ritardo di almeno due cicli, pieno di crepe e di zavorre dirigenziali. Claudio, che conosce Roma e la Roma meglio di chiunque, ha fiutato l’aria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nazionale senza guida, Zazzaroni ha ragione: mancano le idee, non gli allenatori

