Nazionale non solo Mourinho | altra suggestione incredibile per il ruolo di CT

L’Italia si appresta a vivere un’altra intensa stagione di attese e cambiamenti sulla panchina azzurra. Dopo il no di Ranieri e le difficoltà per Pioli, le candidature si moltiplicano, con Gattuso ora in pole position e suggestioni che fanno sognare i tifosi. La sfida è aperta: chi guiderà la Nazionale verso nuovi traguardi? La corsa al ruolo di CT continua, e le sorprese sono dietro l’angolo. Restate sintonizzati, perché il futuro azzurro è ancora tutto da scrivere.

Il casting per la panchina dell’Italia prosegue dopo il no di Ranieri e le difficoltà di arrivare a Pioli: Gattuso ora è in pole, ma le suggestioni si sprecano Si è aperto nuovamente il casting per la panchina della Nazionale. Dopo l’esonero di Spalletti annunciato domenica in conferenza a Coverciano dallo stesso, ormai ex, ct Gravina ha dato il via all’operazione Claudio Ranieri. La strada sembrava in discesa, ma alla fine il tecnico e dirigente della Roma ha deciso di declinare la proposta del presidente della Figc. Una bella botta da digerire, visto che di alternative in grado di offrire garanzie non ce ne sono molte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nazionale, non solo Mourinho: altra suggestione incredibile per il ruolo di CT

In questa notizia si parla di: nazionale - mourinho - altra - suggestione

Nazionale, serve il nome forte. Ecco perché Mourinho sarebbe l’uomo giusto - La notte è buia e il tunnel in cui si è infilata la Nazionale Italiana continua a sembrare lunghissimo.

? Solo qui, nella Capitale, dove le scelte pesano più dei titoli o della gloria, si scrivono storie d’amore come questa. Storie in cui il rispetto per la propria squadra e per la propria comunità sportiva supera ogni altra ambizione Partecipa alla discussione

Correva l'anno 1997. Al centro un giovane José Mourinho, all'epoca vice allenatore di Bobby Robson al Barcellona. Oggi è il sesto allenatore più vincente di sempre (26 trofei vinti). È l'unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni U Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Nazionale, non solo Mourinho: altra suggestione incredibile per il ruolo di CT; Nazionale, suggestione Mourinho CT: perchè sì e perchè no; Per Mourinho in Nazionale Gravina deve imbastire un'operazione alla Conte, con gli sponsor (Corsport).

Nazionale, suggestione Mourinho CT: perchè sì e perchè no - L'ultima suggestione per la panchina dell'Italia porta a Josè Mourinho: pro e contro sull'arrivo del tecnico portoghese ...

Per Mourinho in Nazionale Gravina deve imbastire un’operazione alla Conte, con gli sponsor (Corsport) - Gravina ha 2,5 milioni di budget, per Mourinho deve imbastire un maxi-