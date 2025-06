Nazionale La Russa e l’idea Mourinho | Tra i pochi big liberi il Brasile ha scelto Ancelotti…

Il mondo del calcio si infiamma tra voci di grandi nomi e scelte strategiche, mentre la Nazionale italiana affronta un momento di incertezza. Tra discussioni su Mourinho, Ancelotti e altri big ancora disponibili, il futuro della nostra squadra nazionale si fa sempre più intrigante. La domanda che tutti si pongono è: quale strada intraprenderà la FIGC per riportare l’Italia ai vertici? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

(Adnkronos) – "Per fortuna Claudio Ranieri ha detto no, perché alla nazionale non serve un commissario tecnico a mezzo servizio, ma peggio sarebbe cercare un ct con poca esperienza e senza successi alle spalle". Incrociato dall'AdnKronos in Senato, Ignazio La Russa, presidente del Senato, si concede una riflessione sul futuro della Nazionale di calcio, alle .

