Nazionale chi sarà il nuovo ct? Scatta il toto-nomi | da Pioli a De Rossi e Gattuso spunta l' ipotesi di un ritorno di Mancini

L'attenzione si sposta ora sui nomi caldi del toto-allenatori: da Pioli a De Rossi, passando per Gattuso, e con l'ipotesi di un ritorno di Mancini che riaccende le speranze degli appassionati. Mentre una fumata nera ha oscurato il cielo romano, il futuro della Nazionale resta avvolto nel mistero, lasciando tutti curiosi e trepidanti. La caccia al nuovo commissario tecnico entra nel vivo, e le prossime settimane saranno decisive per definire il volto della nostra squadra.

Una fumata nera è comparsa di primo mattino sui cieli di Roma, sostanziata nel cortese ma deciso rifiuto di Claudio Ranieri di diventare il nuovo ct dell'Italia, e ha subito incupito.

