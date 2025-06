Nazionale calcio Abodi | Non sono invadente ma tutto il sistema si metta in discussione

Il ministro dello sport Andrea Abodi apre un dibattito fondamentale sul sistema calcistico italiano. Con una nota di equilibrio, afferma di non voler invadere le competenze tecniche della federazione, ma sottolinea l'importanza di un'analisi critica e trasparente. La gestione dell’esonero di Spalletti solleva domande sulla direzione futura del calcio nazionale, invitando tutto il sistema a riflettere profondamente e ad affrontare con coraggio le proprie sfide.

“ Non entro nel merito delle scelte tecniche, che spettano evidentemente alla federazione e al presidente federale. Faccio un ragionamento di sistema, partendo dal fatto che la gestione dell’ esonero di Spalletti mi ha lasciato perplesso, non entro nel merito delle scelte tecniche, probabilmente sono le stesse riflessioni fatte dopo gli Europei. Gli è stata data fiducia e questo fa parte delle opzioni”. Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti sulla gestione del commissario tecnico della nazionale di calcio a margine di un evento a Roma. “Credo che un presidente eletto al 98%, avendo il consenso praticamente di tutte le sue componenti, metta in condizione il sistema nel suo complesso di mettersi di fronte alle proprie responsabilitĂ e capire come uscire fuori da una condizione che non è risolvibile solo con il cambio dell’allenatore”, ha aggiunto il ministro, secondo cui l’approccio, oltre a essere costruttivo, “deve diventare anche produttivo”, “nel rispetto di decine di milioni di tifosi italiani che si aspettano non di vincere sempre, ma di essere convincenti nell’approccio alla partita, quello che non è successo durante gli Europei e nelle ultime due partite”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale calcio, Abodi: “Non sono invadente ma tutto il sistema si metta in discussione”

In questa notizia si parla di: sistema - sono - nazionale - calcio

Pimenta: «I calciatori sono ostaggi dei club, in estate piangono. Il sistema deve cambiare» - Rafaela Pimenta, procuratrice di calciatori, racconta le sfide del suo mondo: "In estate i giocatori sono ostaggi dei club", afferma, sottolineando la necessità di un cambiamento.

Ma fatemi capire, il sistema calcio italiano senza un uomo di 73 anni - che decide di fare un solo lavoro nella vita - è finito? Non ha alternative? Rinunciamo a scender in campo? Ritiriamo la nazionale dalle qualificazioni? Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nazionale calcio, Abodi: Non sono invadente ma tutto il sistema si metta in discussione - LaPresse; Nazionale in crisi, Spalletti è ancora il C.t. giusto tra giocatori modesti e calcio complesso?; Tutti gli sport crescono, il calcio no: il sistema che frena l’innovazione.

Nazionale calcio, Abodi: "Non sono invadente, ma tutto il sistema si metta in discussione" - (LaPresse) "Non entro nel merito delle scelte tecniche, che spettano evidentemente alla federazione e al presidente federale.