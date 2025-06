Naufragio di Cutro arriva la prima condanna definitiva | 20 anni allo scafista Gun Ufuk

Il naufragio di Cutro resta una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia, e ora arriva la prima condanna definitiva: 20 anni di carcere allo scafista Gun Ufuk. La Cassazione ha confermato la pena inflitta in primo grado e in appello, respingendo le giustificazioni del trentenne, che sosteneva di aver svolto il ruolo di meccanico solo per coprire i costi della traversata. Una sentenza che chiude un doloroso capitolo e invita a riflettere sulla responsabilità condivisa.

La Cassazione ha confermato la pena che il trentenne aveva incassato in primo grado e in appello. Ai giudici lui aveva spiegato di aver fatto il meccanico a bordo solo per pagarsi la traversata, ma non è stato creduto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Naufragio di Cutro, arriva la prima condanna definitiva: 20 anni allo scafista Gun Ufuk

