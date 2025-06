Naufragio Cutro la Cassazione conferma condanna a 20 anni per uno degli scafisti

La Cassazione ha sancito un nuovo e importante passo nella ricerca di giustizia per il tragico naufragio di Cutro, confermando la condanna a 20 anni di reclusione per uno degli scafisti coinvolti. Questo verdetto rappresenta un segnale forte contro l’impunità e l’odioso traffico di esseri umani. La lotta contro queste tragedie deve continuare con fermezza e determinazione.

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha oggi rigettato il ricorso presentato da Gun Ufuk, ritenuto uno degli scafisti del naufragio di Cutro, contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro confermando di fatto la condanna dell’uomo alla pena di 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro per risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, perché ritenuto colpevole dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, di naufragio colposo e di morte come conseguenza di altro reato, fatti che portarono alla morte per annegamento di 94 migranti il 25 febbraio del 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Naufragio Cutro, la Cassazione conferma condanna a 20 anni per uno degli scafisti

In questa notizia si parla di: naufragio - cutro - cassazione - condanna

Naufragio di Cutro, la Regione Calabria fa marcia indietro: polemica sulla parte civile contro i militari - Il naufragio di Cutro ha segnato un tragico drammatico nella memoria collettiva, con novantaquattro vite spezzate sulle spiagge calabresi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Naufragio Cutro, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per uno degli scafisti; Naufragio Cutro, definitiva condanna per uno degli scafisti; Naufragio di Cutro, definitiva la prima condanna per uno degli scafisti.

Naufragio Cutro, definitiva condanna per uno degli scafisti - La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Gun Ufuk, cittadino turco, confermando la condanna a 20 anni di reclusione per il naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio ...

Confermata la condanna a 20 anni per Gun Ufuk per il naufragio di migranti a Cutro nel 2023 - La corte di cassazione conferma la condanna a 20 anni per Gun Ufuk, responsabile del naufragio di Steccato di Cutro nel Mediterraneo che ha causato 94 morti, tra cui 35 minorenni.

Naufragio di Cutro, definitiva la condanna di uno degli scafisti - CROTONE Con la conferma da parte della Corte di cassazione è diventata definitiva la condanna a 20 anni di reclusione del cittadino turco Gun Ufuk, uno degli scafisti del barcone carico di migranti ch ...