Nations League l' Italia parte bene | 3-1 alla Bulgaria all' esordio

L’Italia di De Giorgi debutta alla Nations League con un’impressionante vittoria 3-1 sulla Bulgaria, dimostrando carattere e talento. I nostri azzurri, guidati dalla coppia di Civitanova Bottolo e Gargiulo, si impongono in quattro set, regalando entusiasmo ai tifosi. Domani sera, la sfida contro la Germania promette un’altra battaglia appassionante: restate sintonizzati per scoprire se gli azzurri sapranno mantenere il ritmo e conquistare un’altra vittoria!

Gli azzurri del ct De Giorgi vincono in quattro set la partita contro i bulgari. Top scorer la coppia di Civitanova formata da Bottolo e Gargiulo con13 punti. Domani sera la sfida contro la Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nations League, l'Italia parte bene: 3-1 alla Bulgaria all'esordio

