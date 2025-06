Natalia Titova | convivo con una malattia ma non ho mai smesso di ballare

Natalia Titova si racconta senza filtri, svelando come la sua determinazione le abbia permesso di affrontare l'osteomielite senza rinunciare alla passione per il ballo e all'amore con Massimiliano Rosolino. In un'intervista a Fanpage, ha condiviso aspetti intimi della sua vita, dimostrando che la forza interiore può trasformare ogni ostacolo in un'opportunità di crescita e resilienza. La sua storia è un esempio di coraggio e speranza che ispirerà molti.

Natalia Titova si racconta senza filtri: dalla convivenza con l'osteomielite, una malattia che non le ha mai impedito di danzare, all'amore nato con Massimiliano Rosolino Natalia Titova ha fatto della determinazione la sua cifra pi√Ļ autentica. In un'intervista ha Fanpage, ha parlato di aspetti molto intimi della sua vita, a cominciare da una malattia che avrebbe potuto compromettere tutto, ma che invece l'ha resa ancora pi√Ļ forte, alla sua gratitudine per Ballando con le stelle, sia dal punto di vista professionale che personale. Sulla pista del talent show ha conosciuto Massimiliano Rosolino. Un dolore silenzioso: convivere con la malattia Natalia convive da sempre con l'osteomielite, un'infiammazione ossea cronica che pu√≤ causare dolore e limitazioni fisiche importanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Natalia Titova: ‚Äúconvivo con una malattia, ma non ho mai smesso di ballare‚ÄĚ

¬ęNel tempo i giornali hanno costruito tante notizie sensazionalistiche su questo mio problema, ma io ci convivo serenamente da sempre.¬Ľ Natalia Titova non ha mai nascosto la realt√†: l'osteomielite √® parte della sua vita, ma non l'ha mai fermata davvero. In un Partecipa alla discussione

