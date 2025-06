Nasconde la cocaina in un intercapedine sotto la leva del cambio | 20enne denunciato

Un giovane di 20 anni, sorpreso a nascondere cocaina in un'intercapedine sotto la leva del cambio, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. I carabinieri di Parma, durante un blitz, hanno scoperto il suo tentativo di occultare droga, portando alla sua denuncia alla Procura. Un episodio che mette in evidenza ancora una volta l’impegno delle autorità contro il traffico di sostanze illegali e i rischi connessi a comportamenti del genere.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 20enne straniero che, a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di.

