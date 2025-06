Nasce l' Avellino Club Bologna | il cuore biancoverde batte anche sotto le due Torri

Nel cuore di Bologna, un nuovo simbolo di passione biancoverde prende vita: nasce l’Avellino Club Bologna. Un legame forte che supera le distanze, unendo tifosi e amici sotto un’unica grande passione. Mattia, Manuel e Ciro hanno dato vita a questo progetto, portando l’amore per l’Avellino Calcio in una nuova città. E così, con entusiasmo e determinazione, il club si prepara a vivere ogni partita come se fosse a casa, mantenendo vivo il cuore irpino anche sotto le due torri.

Il legame con la propria terra non conosce distanze. Lo sanno bene Mattia, Manuel e Ciro, i tre soci fondatori uniti da un'unica, grande passione: l'Avellino Calcio. Da questa amicizia e da questo amore per il Lupo è nato ufficialmente, lo scorso 6 giugno, l'Avellino Club Bologna, già registrato.

