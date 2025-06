Nasce il Comitato di Quartiere Arechi | Migliorare la qualità della vita

qualità della vita nel nostro quartiere, promuovendo un senso di comunità, partecipazione e collaborazione tra cittadini. L'incontro rappresenta un passo importante per ascoltare le esigenze di tutti e costruire insieme un futuro migliore. Unisciti a noi lunedì 23 giugno alle 19.00 presso la sala “Opera Simposio d’Arte” per dare voce al tuo quartiere e contribuire attivamente al suo sviluppo. La tua partecipazione può fare la differenza!

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 19.00, presso la sala multifunzionale di “Opera Simposio d’Arte” in via Pietro Laveglia, nel quartiere Arechi di Salerno, si terrà un’assemblea pubblica per la costituzione di un comitato di quartiere. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di migliorare la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nasce il Comitato di Quartiere "Arechi": "Migliorare la qualità della vita"

Cosa riportano altre fonti

Nasce il Comitato di Quartiere Arechi: Migliorare la qualità della vita; Benevento, zero controlli per gli accessi alla Ztl: «È ora di fare chiarezza per i residenti».

Nasce il Comitato di Quartiere "Arechi": "Migliorare la qualità della vita" - 00, presso la sala multifunzionale di “Opera Simposio d’Arte” in via Pietro Laveglia, nel quartiere Arechi di Salerno, si terrà un’assemblea pubblica per la costituz ...

Nascono i comitati dei commercianti di quartiere - Confcommercio Litorale Nord ha avviato ufficialmente un nuovo progetto che punta a rafforzare il dialogo tra attività commerciali e amministrazione comunale: la nascita dei Comitati dei Commercianti d ...