NASCAR prima storica volta in Messico per la Cup Series

Un momento epocale per gli appassionati di motori di tutto il mondo: la NASCAR Cup Series si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia con il suo debutto in Messico. Dopo oltre 50 anni, questa prestigiosa categoria americana varca i confini nazionali, portando il suo spettacolo in un tracciato noto agli appassionati di F1. Un weekend che promette emozioni e record da battere, segnando l'inizio di un'era internazionale per la NASCAR.

Weekend storico in vista per la NASCAR Cup Series. La più importante categoria americana riservata alle stock car si prepara per gareggiare in quel di Città del Messico per la prima volta, debutto storico nel medesimo tracciato che abitualmente viene utilizzato per la F1. La NASCAR si appresta per vivere la prima competizione valida per il campionato all'esterno degli USA dopo oltre 50 anni, l'ultima fu nel 1958 in Canada presso il Canadian Exposition Stadium di Toronto. Cresce l'attesa quindi per un weekend molto particolare, inedito di fatto per tutti ad eccezione dell'ex vincitore della NASCAR Xfinity Series Daniel Suarez.

