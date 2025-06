Narni borse di studio dei Lions agli studenti | ecco gli studenti premiati

Il Lions Club di Narni conferma il suo impegno nel promuovere l’eccellenza e il talento giovanile, premiando con cinque borse di studio gli studenti più meritevoli del Liceo Scientifico Gandhi. In un’atmosfera di entusiasmo e gratitudine, i giovani talenti hanno ricevuto riconoscimenti che rappresentano non solo un aiuto finanziario, ma anche un incoraggiamento a perseguire i propri sogni e aspirazioni. Scopriamo insieme i talentuosi studenti premiati per l’anno scolastico 2024/2025.

Nei giorni scorsi il Lions Club di Narni ha consegnato, presso il Liceo Scientifico Gandhi di Narni Scalo, 5 borse di studio ai ragazzi delle classi quinte ritenuti più meritevoli per l'anno scolastico 20242025. Gli studenti premiati sono stati: Lorenzo Antonini 5^A Liceo Scientifico Gandhi.

