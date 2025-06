Napoli una paranza che ci racconta dal meno al più

Napoli, città di contrasti e storie intense, si apre in questa narrazione attraverso le parole di Giuliana Vitali, che ci guida tra le sue “paranze” di ragazzi di generazioni diverse. Questi giovani, lontani dalle immagini violente e crudi stereotipi di strada, affrontano sfide più sottili e interiori. Un viaggio nel cuore di Napoli dove la vera lotta si svolge spesso dentro sé stessi. E così, il racconto ci invita a scoprire...

di Piero Antonio Toma Il primo richiamo che viene alla mente iniziando a leggere questo primo romanzo di Giuliana Vitali si rifà alle tante “paranze” letterarie e televisive di Napoli. Ma è solo una prima impressione determinata dall’età dei protagonisti, tra Generazione zeta ed alpha. Ad eccezione dell’alcol, della cocaina e del crack, le differenze sono sostanziali, lì la violenza prevalentemente è contro gli altri, qui invece non solo è meno sanguinaria ma, quando di palesa, è spesso una vita contro e immersa nell’acqua sporca. Qui vivono la giovane Sara e due sue partner, Roberto e Alessio, e a loro due si affianca una seconda coppia, Anna e Christian, al quale dopo la sua morte subentra Gianni, che è anche sposato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter.

