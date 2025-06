Napoli spari in strada ad Afragola | ucciso 37enne

Una tranquilla serata ad Afragola si è trasformata in tragedia con la scomparsa di Pasquale Buono, un uomo di 37 anni, vittima di un violento agguato in Corso Italia. La sua morte, avvolta nel mistero, ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle cause di questa drammatica escalation di violenza. La polizia sta indagando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Un uomo di 37 anni, Pasquale Buono, è stato ucciso questa sera intorno alle 19 in Corso Italia ad Afragola, nei pressi delle palazzine Gescal. L’uomo, che risulta incensurato, è stato raggiunto da due o tre colpi di arma da fuoco alla schiena che non gli hanno lasciato scampo: nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del persona sanitario intervenuto sul posto, l’uomo è morto. Dalle prime indicazioni potrebbe trattarsi di un agguato, ma la dinamica Dinamica è in fase di ricostruzione a opera del Commissariato di Afragola e della locale Squadra Mobile. Controlli intensificati ad Afragola. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata da parte delle forze di polizia in merito all’omicidio avvenuto in via Marconi a Afragola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, spari in strada ad Afragola: ucciso 37enne

