Napoli scovate frodi milionarie nel click day per i permessi di soggiorno Meloni | Avevamo ragione ora avanti senza paura

Napoli svela un’altra volta le falle del sistema, questa volta smascherando frodi milionarie nel click day per i permessi di soggiorno. Dopo aver lanciato l’allarme nel giugno 2024, Giorgia Meloni si conferma dalla parte della verità, sfidando chi minimizzava le sue denunce. Ora, con i fatti che emergono, la protagonista dell’azione antimafia invita a proseguire senza paura, perché la legalità e la trasparenza sono un obiettivo da conquistare passo dopo passo.

«Avevamo ragione». È con queste parole che Giorgia Meloni commenta gli ultimi sviluppi dell’inchiesta della procura nazionale antimafia e antiterrorismo sulle presunte irregolarità nel sistema del “click day” per i permessi di soggiorno. A presentare un esposto, nel giugno del 2024, fu la stessa premier. «Molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda», scrive ora Meloni sui social. E invece, osserva ancora la presidente del Consiglio, «da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno». L’inchiesta sulle truffe dei Caf in Campania. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: click - permessi - soggiorno - meloni

Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del “click day” per i permessi di soggiorno. Da allor Partecipa alla discussione

La Camorra lucra anche sugli immigrati, soggetti vulnerabili. Un'inchiesta della DDA ha fermato stamattina il business sui permessi di soggiorno e i falsi documenti. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Il clan Fabbrocino Partecipa alla discussione

