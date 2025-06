Napoli punta su Alessandro Magro | nuove strategie per il futuro del basket italiano

Napoli punta deciso su Alessandro Magro, segnando una svolta strategica per il basket italiano. La scelta di affidargli la panchina testimonia l’ambizione di rilanciare il progetto e di guardare al futuro con determinazione. La nuova proprietà americana si sta muovendo rapidamente, aprendo strade anche per Alessandro Dalla Salda. Il panorama napoletano è in fermento: aspettiamo di scoprire quali nuove sfide attenderanno questa squadra emergente. E vedremo...

Il fatto che Napoli stia per mettere nero su bianco con Alessandro Magro per affidargli la panchina, è un ulteriore segnale che le cose a Napoli stanno prendendo una piega più precisa. La nuova proprietà americana vuole assumere il più presto possibile il comando delle operazioni e tutto questo sbloccherà, prima o poi, anche la posizione di Alessandro Dalla Salda, in modo che il dirigente reggiano sarà libero di decidere il suo futuro. E vedremo se questo si tingerà poi di biancorosso, col ruolo di amministratore delegato che vorrebbe affidargli Valli. Intanto, fra i movimenti di mercato andati in porto ieri c’è quello di Scafati che ha preso Lorenzo Caroti, fresco di promozione in A con Udine, e che ora cerca un secondo play italiano da affiancargli: alcune voci dicono che i campani, appena retrocessi ma molto ambiziosi, stiano sondando Diego Monaldi (che però pare preferisca rimanere a Rieti) e Matteo Imbrò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Napoli punta su Alessandro Magro: nuove strategie per il futuro del basket italiano

