Napoli occhi anche sul futuro | nel mirino un super talento classe 2006

Il Napoli guarda avanti, puntando a plasmare il suo futuro con una strategia vincente. Nel mirino c’è un talento classe 2006, un nome destinato a lasciare il segno nel calcio italiano e internazionale. La società azzurra tiene alta la tensione, con contatti già avviati per portarlo in maglia partenopea. Un investimento che promette di rinvigorire il progetto sportivo e rilanciare le ambizioni della squadra. E il meglio deve ancora arrivare.

Il Napoli tiene gli occhi ben attenti anche sul futuro: contatti in corso per l’ingaggio di un grande talento classe 2006, i dettagli. Il Napoli è scatenato sul mercato. Domani sarà il giorno che celebrerà l’acquisto di quello che è forse il colpo più grande dell’era De Laurentiis come Kevin De Bruyne. Si tratta di un giocatore di grandissima esperienza, di età più avanzata rispetto ai profili che vengono in genere trattati dal club. Oltre a lui, ha già svolto le visite mediche Marianucci ed è in definizione la trattativa per Musah. Gli occhi rimangono puntati però anche sui colpi in prospettiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it