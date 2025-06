Napoli nuova illuminazione a Piazza Plebiscito per i 2500 anni della città

Per celebrare i 2.500 anni di Napoli, la città si veste di nuova luce: Piazza del Plebiscito, cuore pulsante del capoluogo, si illumina con un’imponente installazione che unisce tradizione e modernità. L’evento, svoltosi martedì 10 giugno, ha visto la partecipazione di autorità come il sindaco Gaetano Manfredi e altre figure di rilievo, sottolineando l’importanza di questa pietra miliare storica. Un nuovo capitolo brillante nella storia di Napoli sta per essere scritto.

Piazza del Plebiscito, ecco la nuova illuminazione. Luci su colonnato, basilica e cupola di uno dei simboli di Napoli. Il sindaco Manfredi: "Rendiamo la città ancora più bella"

#Napoli #PiazzaPlebiscito La nuova illuminazione della piazza simbolo della napoletanita' nel mondo

