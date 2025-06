Napoli Nord sfida a due per la Procura | Cantone vuol tornare a casa ma la destra punta sul pm vicino a Mantovano

Napoli Nord si prepara alla sfida per la leadership della sua procura, un incarico strategico in una zona ad alta densità camorristica. Con una storia recente e dinamica, questa procura rappresenta un punto di riferimento cruciale nella lotta alla criminalità organizzata. Ora, tra un ritorno a casa e il sostegno politico, il nuovo capo dovrà affrontare una delle nomine più delicate degli ultimi tempi: chi guiderà questa importante istituzione nel cuore di una terra complessa e affascinante?

È la Procura più “ giovane ” d’Italia, istituita soltanto nel 2013. Ma è anche un presidio strategico nel contrasto alla criminalità organizzata, competente su un territorio di oltre un milione di abitanti ad alta densità camorristica. Ora l’ufficio inquirente di Napoli Nord, con sede ad Aversa (Caserta), aspetta il nuovo capo dopo il pensionamento di Maria Antonetta Troncone: una nomina che è uno dei compiti più delicati in vista per il Consiglio superiore della magistratura nelle prossime settimane. Per il posto si è fatto avanti un peso massimo, Raffaele Cantone, attuale procuratore di Perugia dopo cinque anni alla guida dell’ Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli Nord, sfida a due per la Procura: Cantone vuol tornare a casa, ma la destra punta sul pm vicino a Mantovano

