Napoli Manna vuole chiudere otto acquisti | triplo obiettivo per la difesa

Napoli, con Giovanni Manna in prima linea, punta a rivoluzionare il roster con otto acquisti strategici, triplicando gli sforzi in difesa. La squadra di Antonio Conte si prepara a una stagione intensa, tra sfide in Champions League e obiettivi nazionali ambiziosi. Con una visione chiara e determinata, il club lavora per rafforzare ogni reparto e affrontare con fiducia le sfide che lo attendono. Proprio per tutti questi motivi, dopo Luca ...

Giovanni Manna, di fatto, ha bene in mente come rinforzare il Napoli. Il Napoli, dunque, ha tutta l'intenzione di rinforzare per affrontare una stagione ricca di partite. La squadra di Antonio Conte, oltre a difendere lo scudetto quasi tre settimane fa, è chiamata sia a fare bella figura in Champions League che cercare di portare a casa un trofeo tra la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Proprio per tutti questi motivi, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne (che dovrebbe svolgere nella giornata di domani le visite mediche di rito), Manna ha l'intenzione di chiudere altri sei colpi. Il direttore sportivo del Napoli, tra l'altro, sembra ora focalizzato sul rinforzare il preparto arretrato.

Napoli, l'agente dell'obiettivo apre all'addio: chiaro avviso a Manna

Il Napoli è scatenato Manna vuole chiudere anche per il talento del Psg!

Il Napoli vuole chiudere subito i primi tre colpi, uno per reparto

In arrivo il jolly chiesto da Conte a Manna. Romano: Il Napoli vuole chiudere in fretta; Il Napoli vuole chiudere subito per Bonny! CorSport: Manna ha già incontrato il Parma, i dettagli; Calciomercato Napoli, Manna sta lavorando a questi 3 acquisti da chiudere in 48 ore per convincere Conte.

Napoli, Manna vuole chiudere otto acquisti: triplo obiettivo per la difesa

In arrivo il jolly chiesto da Conte a Manna. Romano: "Il Napoli vuole chiudere in fretta"