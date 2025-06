Napoli insiste su Beukema e Ndoye ma il Bologna resiste | trattative in corso

Il calciomercato infiamma le sfide tra Napoli e Bologna, con i partenopei che spingono forte su Beukema e Ndoye, ma il club emiliano resiste al pressing. Nonostante le offerte non ufficiali e le alte richieste, il Napoli non si arrende, puntando anche su Dzeko con un ingaggio più competitivo. La battaglia tra le due squadre continua a tenere vivo l’interesse: chi avrà la meglio?

Non bastano 70-75 milioni al Napoli per assicurarsi Beukema e Ndoye: il Bologna fa muro e dice ancora no, ma il club di De Laurentiis, seppur non con offerte ufficiali, prosegue il pressing per centrale ed esterno messi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Non bastano neppure 2 milioni di euro di ingaggio per lo svincolato Dzeko, però: è di ieri la notizia che l’agente Lucci, oltre che con i rossoblù, abbia proposto e aperto un tavolo pure con Fiorentina e Roma, quest’ultima piazza in cui il bosniaco sarebbe di ritorno. La porta Dzeko, per il Bologna, non è chiusa, ci saranno nuovi incontri e dialoghi al riguardo, ma il segnale è lanciato, da parte di chi ne cura gli interessi: i due milioni di euro di ingaggio, ad oggi tetto alla voce stipendi del club rossoblù, per un giocatore che pure ha toccato quota 39 anni ma che nell’ultima stagione ha realizzato 21 reti tra campionato turco e competizioni europee potrebbero non bastare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net