Napoli il nuovo Anguissa è già in Italia | a Conte piace per due motivi

Il Napoli si prepara a salutare Anguissa, un addio ormai annunciato che apre le porte a un nuovo talento italiano. La scelta di Conte ricade su un profilo funzionale e strategico, capace di rafforzare il centrocampo senza fare troppo rumore. Un colpo che potrebbe rivelarsi prezioso nel contesto di un mercato in fermento, dove ogni mossa conta per continuare a sognare grandi traguardi. E ora, il nuovo Anguissa è già in Italia, pronto a lasciare il segno.

Un addio annunciato, una porta che si apre già da tempo. Conte ha bisogno di calciatori funzionali, e il nuovo nome risponde a questa logica. Non farà rumore, ma può diventare prezioso (AnsaFoto) – serieanews.com Se il primo obiettivo del Napoli era quello di cedere Osimhen per finanziare il mercato, in uscita c’è un’altra operazione da fare quanto prima. Anguissa. Un altro pezzo pesante della rosa che Conte ha già considerato fuori dal progetto. Non per motivi tecnici – anzi – ma perché il camerunense l’ha detto chiaramente fin dall’inizio della stagione: questa sarebbe stata la sua ultima annata a Napoli. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, il nuovo Anguissa è già in Italia: a Conte piace per due motivi

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

L'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha analizzato il Napoli campione d'Italia a Sky Sport, spiegando uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte. Di seguito uno stralcio: "Di Lorenzo, Anguissa e Politano: una delle chiavi tattiche del successo del Na

