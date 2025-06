Napoli giugno regala quattro nuovi calciatori | perché ADL ha già speso 170 milioni dei 300 promessi a Conte

Napoli si prepara a un giugno all'insegna delle sorprese, con quattro nuovi acquisti pronti a rinforzare la squadra. Dopo aver già investito 170 milioni dei 300 promessi a Conte, Aurelio De Laurentiis sta dimostrando di essere un presidente determinato e ambizioso. Con trattative in corso e accordi raggiunti, il mercato azzurro si infiamma: scopriamo insieme perché questo mese potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’aveva promesso e sta accontentando Antonio Conte. Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Marianucci, De Bruyne e Musah, sarebbe stato raggiunto l’accordo anche per l’acquisto di Miguel Gutierrez del Girona. “Il Napoli ha bloccato Gutierrez del Girona! C’è l’accordo con il calciatore per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Antonio Conte e l'addio al Napoli a giugno Non Allegri o Italiano, ADL prende un grande ex: "Dopo 5 anni ti voglio di nuovo qui" Nuovo allenatore SSC Napoli, la scelta a sorpresa di De Laurentiis: https://bit.ly/3GNVD9s Partecipa alla discussione

In edicola con Il Mattino venerdì 13 giugno. Il libro sarà in regalo in Campania e Roma città . #napoli #sport #scudetto #calcio #ilmattino #quartoscudetto #sscnapoli #paradigsonapoli #edicola Partecipa alla discussione

Napoli-De Bruyne: clamorosa trattativa, è il regalo per Conte; Bologna-Inter regalo scudetto al Napoli. Nonostante Conte; De Bruyne: il regalo di Aurelio per Conte?.

Antonio Conte regala il quarto scudetto al Napoli. Quinto titolo con tre club diversi in Serie A - Il suo Napoli è una squadra compatta (ha la miglior difesa d’Europa) e ha vinto spesso soffrendo e sbuffando.

Il Napoli Club Ferrara celebra il 4° scudetto vinto dagli azzurri di Conte - Venerdì 13 giugno presso il Ristorante "Al Giardino" da Mattia (in via Ponchelli 7), già location di altri fortunati eventi tricolori e non, si terrà una ...