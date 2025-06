Napoli doppio colpo a centrocampo | arrivano De Bruyne e Musah| Di Marzio annuncia | Tutto fatto

Napoli si prepara a una stagione da protagonista con un doppio colpo a centrocampo che farà parlare di sé. Con De Bruyne e Musah pronti a vestire la maglia azzurra, il club partenopeo mira a ridisegnare la mediana sotto la guida di Antonio Conte, portando talento e esperienza. La fumata bianca è vicina: tutto fatto, e i tifosi possono già sognare grandi traguardi.

Un Napoli scatenato che piazza un uno-due micidiale per ridisegnare il centrocampo di Antonio Conte. Arrivano le conferme definitive dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: non solo è tutto fatto per Kevin De Bruyne, ma il club azzurro sta concludendo un secondo, importante acquisto in mediana: Yunus Musah dal Milan. Due rinforzi di caratura internazionale pronti a mettersi a disposizione del tecnico leccese per una stagione che si preannuncia ricca di impegni e ambizioni. L'allenatore del Napoli Antonio Conte che impartisce indicazioni durante un allenamento. De Bruyne, tutto fatto: Giovedì le Visite Mediche a Roma. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, doppio colpo a centrocampo: arrivano De Bruyne e Musah| Di Marzio annuncia: "Tutto fatto"

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

