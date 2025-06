Napoli da urlo | De Bruyne e Musah in arrivo rivoluzione a centrocampo

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza con due grandi colpi in un solo giorno: l’arrivo di De Bruyne e Musah promette una rivoluzione a centrocampo. Una giornata storica, frutto di strategie mirate e ambizioni elevate, che rafforzano il progetto partenopeo e fanno sognare i tifosi. La squadra è pronta a alzare ulteriormente l’asticella, segnando un passo decisivo verso traguardi ancora più ambiziosi.

Due colpi in un solo giorno per accelerare la rivoluzione del centrocampo e alzare ulteriormente l'asticella. Martedì è stato un giorno da leoni in casa Napoli: nella sede romana del club, Aurelio De Laurentiis, l'ad Chiavelli e il ds Giovanni Manna hanno spinto sull'acceleratore e portato a termine due operazioni di altissimo profilo. Come rivela Vincenzo D'Angelo su la Gazzetta dello Sport, si brinda per l'ormai chiuso arrivo di Kevin De Bruyne, e per l'accordo quasi completo per Yunus Musah, centrocampista del Milan, inseguito da mesi.

In questa notizia si parla di: napoli - rivoluzione - centrocampo - urlo

Rivoluzione Napoli, via per 30 milioni: Conte spiazzato - Il Napoli è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione, con un giocatore in procinto di lasciare il club per 30 milioni di euro.

Il Torino guarda al Napoli per rinforzare la rosa! Giovanni Simeone e Michael Folorunsho sono nel mirino granata: esperienza e fisicità per dare nuova linfa a centrocampo e attacco. Simeone: 22 presenze, 1 gol al Napoli Folorunsho: 17 presenze alla F Partecipa alla discussione

#calcio #campo #Napoli #NapoliNews Napoli, l’illusione della disfatta: era davvero un disastro o solo un film troppo drammatico? #Napoli #SerieA #Calcio Partiamo dalla domanda che molti si sono posti in questi mesi: "Ma davvero il Napoli dello scorso anno, Partecipa alla discussione

