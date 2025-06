Napoli Conte ha scelto Antonio Nusa| Ma l' esperto avverte | Il vero obiettivo è un altro

Napoli si prepara a rivoluzionare il suo attacco con un colpo da maestro, puntando su Antonio Nusa come sostituto di Kvaratskhelia. Tuttavia, l’esperto Luca Marchetti mette in guardia: dietro questa scelta potrebbe celarsi un obiettivo ancora più ambizioso, il cosiddetto “Vero Obiettivo 232”. La strategia del club azzurro si infittisce di sorprese e colpi di scena. Ma cosa riserverà il futuro al Napoli?

Dopo aver messo a segno i colpi Marianucci e De Bruyne, il mercato del Napoli si concentra con forza sull'attacco, alla ricerca del vero sostituto di Kvaratskhelia. Il nome che Antonio Conte avrebbe scelto è quello del talentuoso norvegese Antonio Nusa. Ma l'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, lancia un avvertimento che apre a nuovi scenari. Il club azzurro sta lavorando concretamente sul giovane esterno, ma la strategia potrebbe nascondere un altro obiettivo. L'allenatore del Napoli Antonio Conte parla con il DS Giovanni Manna a bordo campo. Conte ha dato l'OK per Nusa: la Trattativa e il Prezzo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, Conte ha scelto Antonio Nusa| Ma l'esperto avverte: "Il vero obiettivo è un altro"

In questa notizia si parla di: antonio - napoli - conte - scelto

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarĂ indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Romano: “Kevin #DeBruyne ha scelto il #Napoli nonostante il #ChicagoFire offrisse più soldi, il giocatore belga è venuto anche grazie alla presenza di Antonio #Conte. Il belga ha scelto Napoli anche per vendicarsi del City che non gli ha rinnovato il contratto. Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Napoli, Antonio Conte ha scelto il suo nuovo centrocampista: Yunus Musah; Da Conte ad Allegri fino a Inzaghi: dove alleneranno nel 2025/26; Il gesto di Antonio Conte durante la premiazione del Napoli che nessuno ha visto e dice tantissimo.

Mediaset - Ok definitivo per De Bruyne: ha scelto il Napoli di Conte per un motivo - Da SportMediaset arrivano le ultime notizie in merito a quello che sarà il futuro di Kevin De Bruyne col Napoli: "Dopo settimane di trattative e un interesse che affonda le radi ...

Conte vuole Scalvini: il Napoli prepara l’assalto all’Atalanta - Il Napoli prepara l’assalto a Giorgio Scalvini: Conte lo vuole al centro della difesa azzurra.

Napoli, è fatta per De Bruyne: ultimo via libera del giocatore per un biennale. Conte vuole Musah - Dopo settimane di trattative e un interesse che affonda le radici nel tempo, il Napoli è pronto ad accogliere uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama internazionale.