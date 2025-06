Napoli-Bologna trattativa in salita per Ndoye e Beukema | chiesti 80 milioni ipotesi Zanoli come contropartita

Il mercato del Napoli si anima con trattative complesse e negoziazioni serrate. La perseveranza dei partenopei si scontra con le richieste del Bologna, che chiede ben 80 milioni per Ndoye e Beukema. Un’ipotesi interessante potrebbe essere l’inserimento di Zanoli come contropartita, ma le carte in tavola sono ancora da giocare. Resta da vedere se le prossime mosse porteranno a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Il Napoli continua a seguire con attenzione due profili chiave .

